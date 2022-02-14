МЗС РФ рекомендує росіянам стежити за повідомленнями через ситуацію в Україні

МЗС РФ рекомендує росіянам стежити за повідомленнями через ситуацію в Україні
Фото: МЗС Росії

МЗС Росії рекомендує своїм громадянам стежити за повідомленнями міністерства у зв'язку з ситуацією в Україні, повідомляє ТАСС.

Про це заявив директор Ситуаційно-кризового центру МЗС РФ Юрій Горлач.

Він зазначив, що відомство "завжди рекомендує у таких ситуаціях, як це було і під час (січневих, - ред.) подій у Казахстані, слідкувати за повідомленнями".

"Звичайно, провокації не виключені, особливо з боку автономних акторів в Україні", - наголосив він.

При цьому дипломат наголосив, що рекомендації західних країн до своїх громадян покинути Україну є спекуляціями та штучним нагнітанням напруженості. "Незрозуміла причина, через яку вони цим займаються", - сказав він.

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