МЗС РФ рекомендує росіянам стежити за повідомленнями через ситуацію в Україні

МЗС Росії рекомендує своїм громадянам стежити за повідомленнями міністерства у зв'язку з ситуацією в Україні, повідомляє ТАСС.

Про це заявив директор Ситуаційно-кризового центру МЗС РФ Юрій Горлач.

Він зазначив, що відомство "завжди рекомендує у таких ситуаціях, як це було і під час (січневих, - ред.) подій у Казахстані, слідкувати за повідомленнями" .

"Звичайно, провокації не виключені, особливо з боку автономних акторів в Україні" , - наголосив він.