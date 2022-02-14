РФ буде стріляти, якщо іноземні кораблі увійдуть до її вод

РФ буде стріляти, якщо іноземні кораблі увійдуть до її вод

Росія готова відкрити вогонь, якщо іноземні кораблі та підводні човни увійдуть в її води. Таку заяву зробив високопоставлений російський військовий чиновник.﻿ Про це, посилаючись на The Guardian, повідомляє Новое время.

Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу РФ Станіслав Гаджимагомедов заявив, що будь-яке таке рішення буде ухвалено лише на "найвищому рівні".

Раніше, 12 лютого, Росія заявила, що підводний човен ВМС США класу Вірджинія нібито "входивув територіальні води Росії" і залишив їх після того, як Москва "здійснила відповідні дії".

США заперечують, що проводили військові операції у територіальних водах Росії.

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