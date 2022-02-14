РФ буде стріляти, якщо іноземні кораблі увійдуть до її вод
Росія готова відкрити вогонь, якщо іноземні кораблі та підводні човни увійдуть в її води. Таку заяву зробив високопоставлений російський військовий чиновник. Про це, посилаючись на The Guardian, повідомляє Новое время.
Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу РФ Станіслав Гаджимагомедов заявив, що будь-яке таке рішення буде ухвалено лише на
"найвищому рівні".
Раніше, 12 лютого, Росія заявила, що підводний човен ВМС США класу Вірджинія нібито
"входивув територіальні води Росії" і залишив їх після того, як Москва
"здійснила відповідні дії".
США заперечують, що проводили військові операції у територіальних водах Росії.