Manhart анонсував свій варіант родстера Mercedes-AMG SL

Німецьке тюнінгове ательє Manhart Performance представило чергову новинку. Manhart SL 800 R оснастили форсованим мотором, а також переналаштували трансмісію, повідомляє Обозреватель.

Стильний родстер Mercedes-AMG SL63 має у своєму арсеналі 4-літровий V8 з подвійним турбонаддувом, який розвиває 577 л. Але завжди знайдеться клієнт, якому цього здасться мало. Для цієї категорії покупців Manhart Performance підготували свій варіант родстера, який дозволить задовольнити потреби в більш потужній і динамічній машині.

Родстер від Manhart отримав 800-сильний двигун. Джерело: Manhart Performance

Новинка отримала назву SL 800 R, і ви, ймовірно, здогадуєтеся, чому був обраний цей номер. У компанії встановили нові турбокомпресори, ефективніший інтеркулер і карбоновий впуск, а також встановили фірмовий блок управління силовим агрегатом. В результаті вдалося отримати 800 к.с. потужності та понад 1000 Нм моменту, а все це відправляється на задні колеса новинки

Тюнер не пропонує характеристики продуктивності, але, враховуючи, що серійний Mercedes-AMG SL63 розганяється до 100 км/год за 3,5 секунди на шляху максимальної швидкості 390 км/год, SL 800 R повинен бути значно швидше. Модифікація підвіски дозволила зменшити кліренс, а елегантна чорно-золота ліврея, яка давно стала візитною карткою ательє Manhart Performance, дозволить з легкістю виділити автомобіль у дорожньому потоці.