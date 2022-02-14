Nokia представила новий смартфон G21 з "чистим" Android

Офіційний анонс смартфона Nokia G21 відбувся. Модель, яка стала наслідником минулорічної Nokia G20 має чим похвалитися і зараз ми розкажемо на що варто звернути увагу, повідомляє 24 Канал.

Особливості Nokia G21

Процесор

Апаратною основою смартфона став 8-ядерний процесор Unisoc T606, який виготовляється за техпроцесом 12 нм і поєднує два ядра Cortex-A75 і шість ядер Cortex-A55. За обробку графіки відповідає прискорювач Mali G57 MP1. Пристрій підтримує роботу в мережах 4G/LTE.

Екран

Одна з головних особливостей G21 полягає у наявності LCD-дисплея з діагоналлю 6,5 дюймів (HD+) та частотою оновлення до 90 Гц.

Підтримується адаптивний режим, при активації якого частота оновлення знижуватиметься до 60 Гц, коли цього достатньо. Такий підхід дозволяє продовжити час автономної роботи гаджета.

Камера

Ще однією істотною зміною стала поява 50-мегапіксельного сенсора, на базі якого побудовано основну камеру пристрою. Розробники не уточнили характеристики модуля, але відзначили, що він підтримує режим Super Resolution (підвищується деталізація знімків) та нічну зйомку. Камера доповнюється парою 2-мегапісельних сенсорів – датчиками глибини та модулем для макрозйомки.

Пам'ять та інші особливості

Конфігурація доповнюється 4 Гбайт оперативної пам'яті та накопичувачем на 64 або 128 Гбайт. При необхідності розширити сховище можна завдяки карті пам'яті формату microSD.

Є слоти для підключення двох SIM-карток.

Автономну роботу забезпечує акумуляторна батарея ємністю 5050 мАг, завдяки якій апарат зможе пропрацювати до трьох днів (на думку виробника).

Є підтримка швидкого заряджання 18 Вт, але при цьому в комплект поставки входить зарядний пристрій лише на 10 Вт.

Сканер відбитків пальців розміщений на бічній поверхні корпусу, аналогічно до того, як це було реалізовано в торішньому смартфоні серії. Підтримується технологія розблокування обличчям, причому, за заявою розробників, апарат може визначати власника навіть у медичній масці.

Ціна Nokia G21

Смартфон Nokia G21 буде поставлятися з Android 11 на борту. Розробники обіцяють у майбутньому оновити смартфон до Android 12 та Android 13, а також забезпечувати користувачів оновлення безпеки протягом трьох років.

Покупці зможуть обирати між двома варіантами колірного виконання корпусу: Nordic Blue та Dusk. Вартість G21 починається від 170 євро (≈ 5400 гривень).