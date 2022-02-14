Bloomberg: нафта по $100 завдасть подвійного удару по світовій економіці

Підйом цін на нафту до нових багаторічних максимумів завдасть подвійного удару по економіці, попереджають аналітики. Подорожчання нафти до $100 за барель призведе до уповільнення зростання світової економіки та підштовхне інфляцію, повідомляє РБК.

Зростання цін на нафту до $100 за барель може завдати подвійного удару по світовій економіці, ще сильніше погіршивши перспективи зростання і стимулюючи інфляцію, пише Bloomberg з посиланням на розрахунки економістів. Підвищення цін на нафту приблизно з $70 за барель наприкінці 2021 року до $100 за барель до кінця цього місяця підніме інфляцію приблизно на 0,5% у США та Європі у другій половині року, підрахували у Bloomberg Economics.

У понеділок, 14 лютого, на лондонській біржі ICE ф'ючерси на нафту Brent досягли піку на рівні $96,1 за барель, найвищого рівня з жовтня 2014 року. Ціна ф'ючерсів на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) піднімалася до $94,9 за барель.

Нафта зараз коштує приблизно в півтора рази дорожче ніж рік тому. У лютому 2021 року ф'ючерси на нафту Brent торгувалися поблизу рівня $60 за барель. Це зростання стало частиною загального ралі цін на сировинні товари, яке торкнулося зокрема природного газу. Серед факторів збільшення вартості: відновлення світового попиту на енергоносії після локдаунів, геополітична напруженість у різних регіонах та проблеми з ланцюжками постачання продукції.

Експерти Goldman Sachs очікують зростання цін на нафту до $100 у третьому кварталі 2022 року. За їх прогнозами, це підвищення з ймовірністю в 50% призведе до збільшення інфляції в середньому на 60 б.п., при цьому найбільше постраждають країни з економікою, що розвивається.

Аналітики Bank of America припустили, що ціни на нафту марки Brent можуть зрости до $120 за барель до кінця червня 2022 року. Прискорити зростання цін на сировину може підвищений попит на бензин у поєднанні з обмеженими потужностями з переробки.

За оцінками JPMorgan Chase, подальше зростання нафти до $150 за барель майже повністю зупинить зростання світової економіки та призведе до зростання інфляції у світі до більш ніж 7%, що більш ніж утричі перевищує показник, на який орієнтується більшість Центробанків.

Подальше зростання цін на сировину також може уповільнити зростання світової економіки і навіть створити ризики рецесії в окремих країнах. На думку експерта Oxford Economics Приянки Кішор, швидке зростання нафтових цін, що продовжується, може підвищити ризик рецесії в деяких країнах, особливо якщо політика центробанків цих країн також помітно посилиться. За оцінками експерта, кожні додаткові $10 за барель нафти з'їдають близько 0,2 п.п. зростання світової економіки.

"Сподіваюся, що це не та соломинка, яка ламає спину верблюду", - говорить Кішор.

Головний економіст Moody's Analytics Марк Занді вважає, що зростання цін на нафту на кожні $10 за барель знижуватиме економічне зростання на 0,1 п.п. в наступному році.

2021 року, за оцінками МВФ, світовий ВВП зріс на 5,9%. МВФ прогнозує, що глобальне зростання економіки сповільниться у 2022 та 2023 роках до 4,4% та 3,8% відповідно.