Ціни на пшеницю виросли через ситуацію з Україною

Ціни на пшеницю зросли, оскільки напруженість довкола України та Росії посилилася. Це викликає побоювання, що експорт зерна від двох основних відправників вантажу може бути порушений, повідомляє Лента.Ру.

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго виросли на 1,7 відсотка після зростання на 5,3 відсотка минулого тижня. Проте вартість зерна залишається приблизно на сім відсотків нижчою за листопадові показники, коли ціни злетіли до найвищого рівня з 2012 року. Вантажі, що йдуть Чорним морем, відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки світових поставок зерна. На Росію та Україну припадає майже третина експорту пшениці та ячменю та близько п'ятої частини торгівлі кукурудзою.

Зростання напруженості між країнами може призвести до підвищення цін на ці товари та збільшити вартість продуктів харчування, яка вже досягла найвищого рівня за десятиліття. Тим часом, спекотна і суха погода в Південній Америці продовжила викликати побоювання з приводу врожаю.