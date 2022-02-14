Путін назвав "нескінченним та небезпечним" вступ України до НАТО

Президент РФ Володимир Путін назвав "нескінченним і дуже небезпечним" розширення НАТО на схід "за рахунок пострадянських республік, включаючи Україну". З такою заявою він виступив під час обговорення так званих "гарантій безпеки" з російським главою МЗС Сергієм Лавровим, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Щодо організації питань, пов'язаних з безпекою в Європі та відповіді на наші занепокоєння, пов'язані з нескінченним, на наш погляд, і дуже небезпечним розширенням НАТО на схід. Тепер уже і за рахунок колишніх республік Радянського союзу, включно з Україною" , - сказав Путін.

Нагадаємо, у Кремлі також заявили, що офіційно зафіксована відмова України від НАТО нібито стала б "кроком до стабілізації обстановки" та допомогла б переговорам по "гарантіям".

Додамо, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко допустив відмову від НАТО, щоб не було війни з РФ. Це він заявив в ефірі BBC Radio 5. Після цього у Міністерстві закордонних справ заявили, що ці слова вирвані з контексту, додавши, що найкращою гарантією безпеки для України був би негайний вступ до НАТО.