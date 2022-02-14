Apple дозволить додати водійські права в iOS 15.4

Компанія Apple може дозволити додавати водійські права та ідентифікатор штату в додаток Wallet найближчим часом. Йдеться про оновлення iOS 15.4, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

На офіційному сайті компанії уточнюється, що функція стане доступною вже на початку 2022 року.

Як зазначає журналіст Стів Мозер, він помітив новий рядок коду в додатку Wallet, який говорить: "Дізнайтеся, коли ваші водійські права або посвідчення особи штату будуть готові до роботи, і отримуйте важливі оновлення про ваше посвідчення особи".

Раніше компанія відзначала, що Арізона і Джорджія стануть першими штатами, які підтримають функцію Wallet. Також до їх списку приєднаються Коннектикут, Айова, Кентуккі, Меріленд, Оклахома і Юта. У той же час, є штати, які пропонують власні програми для ідентифікації.

Випуск iOS 15.4 очікується на початку весни.