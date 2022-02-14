Міністри оборони України та Білорусі провели телефонну розмову
Сьогодні, 14 лютого, відбулася телефонна розмова міністра оборони України Олексія Резнікова з міністром оборони Республіки Білорусь Віктором Хреніним. Розмова відбулася для відновлення атмосфери діалогу, зниження градусу публічних проявів та забезпечення безпеки в регіоні. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.
Керівники оборонних відомств обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри та транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону, а також щодо виключення можливих інцидентів та взаємного інформування щодо виникнення позаштатних ситуацій.
Міністр оборони України поінформував білоруського колегу про перебіг командно-штабних навчань "Завірюха-2022", наголосивши на їхньому оборонному характері. З метою зміцнення взаємної довіри домовлено про візит аташе з питань оборони Республіки Білорусь до України на заходи навчань "Завірюха-2022", а також про візит аташе з питань оборони України до Республіки Білорусь на заходи білорусько-російських навчань "Союзна рішучість-2022".
Міністри також домовилися про продовження контактів для розвитку відносин в оборонній сфері на кшталт добросусідства.
"Дякую моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово наголошував, що відносини між українським та білоруським народами особливі. Наші почуття дуже теплі. Якісь загрози чи провокації з боку України щодо Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович також запевнив мене у відсутності ризиків та загроз для України з території Республіки Білорусь. Ми обговорили речі, які зараз на порядку денному та визначили алгоритм подальшої взаємодії. Сприймаю це як позитивний сигнал та перший крок до плідної співпраці", – сказав Олексій Резніков.