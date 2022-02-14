Міністри оборони України та Білорусі провели телефонну розмову

Сьогодні, 14 лютого, відбулася телефонна розмова міністра оборони України Олексія Резнікова з міністром оборони Республіки Білорусь Віктором Хреніним. Розмова відбулася для відновлення атмосфери діалогу, зниження градусу публічних проявів та забезпечення безпеки в регіоні. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

Керівники оборонних відомств обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри та транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону, а також щодо виключення можливих інцидентів та взаємного інформування щодо виникнення позаштатних ситуацій.

Міністр оборони України поінформував білоруського колегу про перебіг командно-штабних навчань "Завірюха-2022", наголосивши на їхньому оборонному характері. З метою зміцнення взаємної довіри домовлено про візит аташе з питань оборони Республіки Білорусь до України на заходи навчань "Завірюха-2022", а також про візит аташе з питань оборони України до Республіки Білорусь на заходи білорусько-російських навчань "Союзна рішучість-2022".

Міністри також домовилися про продовження контактів для розвитку відносин в оборонній сфері на кшталт добросусідства.