Кулеба поговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і оголосив про рішення США надати Україні макрофінансову допомогу.

Про це міністр написав у своєму Twitter.

Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 14, 2022

"Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії" , - написав Кулеба.

Деталі фінансової програми поки невідомі, але макрофінансова допомога виділяється напряму в державний бюджет для погашення дефіциту.