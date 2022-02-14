Кулеба поговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і оголосив про рішення США надати Україні макрофінансову допомогу.
Про це міністр написав у своєму Twitter.
"Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії", - написав Кулеба.
Деталі фінансової програми поки невідомі, але макрофінансова допомога виділяється напряму в державний бюджет для погашення дефіциту.