Газпром відмовився бронювати додатковий транзит через Україну на березень
Газпром не став бронювати додаткові транзитні потужності через Україну та не бронював транзит через Польщу на березень, повідомляє Новое время.
Російський Газпром у ході сесії бронювання газотранспортних потужностей на березень не став бронювати додаткові потужності через Україну.
Оператор газотранспортної системи України розподілив пропоновані потужності двома маршрутами: на газовимірювальній станції (ГІС) Суджа було запропоновано 9,8 млн куб м на добу, ще 5,2 млн куб. м на добу - на ГІС Збережівка. Всі вони залишилися незатребуваними.
Водночас у російського монополіста діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб м – це 109 млн куб. м на добу.
У січні концерн використав ці потужності лише наполовину ( 54 млн куб. м на добу), за перші два тижні лютого качає в середньому 77 млн куб. м.
Також Газпром у ході аукціону не став вибирати потужності польської ділянки газопроводу Ямал-Європа. У ході аукціону було запропоновано потужності в 89 млн куб. метрів за добу.