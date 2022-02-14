ЄС працює над санкціями проти РФ і готується приймати біженців

Єврокомісія працює над пакетом жорстких санкцій щодо Росії, які будуть негайно запроваджені у разі російських дій проти України, заявила офіційний представник ЄК Дана Спінант, повідомляє "Интерфакс".

"Ми працюємо над сильним та повним пакетом економічних, фінансових та інших санкцій, які будуть швидко введені проти Росії, якщо вона продовжить свою ескалацію та діятиме проти України" , - сказала прессекретар у понеділок на брифінгу у Брюсселі.

Вона додала, що не може вдаватися до деталей.

"Ми ніколи публічно не обговорюємо змісту санкцій" , - пояснила Спінант.

За її словами, "підготовка цього пакету санкцій дуже просунулась, і вона координується з нашими союзниками", санкції "можуть бути швидко введені в дію у разі потреби".

Їй додатково було поставлене питання, чи готується Європейський союз приймати біженців на випадок виникнення військового конфлікту України з Росією і чи допомагатиме ЄС країнам союзу, які стануть їх приймати.

"Другий розділ нашої роботи (в контексті напруженості у відносинах з Росією - ред.), крім пакету санкцій, - це підготовчі заходи. Ми працювали над серією заходів, що стосуються різних аспектів, які можуть виникнути у разі ескалації ситуації. Міграція та біженці є одним із розділів цієї підготовки" , – пояснила представник ЄК.

Вона сказала, що зараз не може повідомити деталей, але ЄС буде готовий "до всього, що відбудеться в цій та інших областях". ЄК працює "у тісній співпраці з державами-членами, щоб надати їм будь-якої миті оперативну допомогу, яка виявиться необхідною".

У відповідь на уточнювальне запитання прессекретар підтвердила, що цей "процес підготовки триває... ми займаємося цим уже якийсь час, щоб бути готовими до всього".