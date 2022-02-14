Тепло та без опадів: погода 15 лютого

Синоптики прогнозують теплу і малохмарну погоду﻿, проте вночі стовпчики термометрів у деяких областях опустяться до -12°С.

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У вівторок, 15 лютого, майже по всій території країни, крім півночі, вдень очікується від +5°С до +8°С. У північних регіонах, у Вінницькій і Полтавській областях термометри покажуть від +3°С до +6°С. Вночі синоптики обіцяють температуру від -2°С до -5°С на заході та півдні, в Одеській області від -1°С до -3°С. У центральній та північній частині прогнозується від -4°С до -8°С. На сході вночі буде прохолодніше – від -10°С до -12°С.

З опадів лише вдень на Закарпатті очікується невеликий дощ, у Карпатах мокрий сніг. На решті території України мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У північно-східній частині та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця, попереджають синоптики.



У столиці України, Києві, 15 лютого очікується температура повітря від +4°С до +6°С вдень та від -4°С до -6°С вночі. Вітер 5-10 м/с.