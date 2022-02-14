Лавров: США дали негативну відповідь на пропозиції РФ з безпеки

Влада США прийняла рішення дати негативну відповідь за ключовими пропозиціями Росії щодо гарантій безпеки. Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров на зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє Российская газета.

Він зазначив, що Вашингтон дав негативну відповідь на пропозиції Москви щодо відмови від розширення НАТО, нерозміщення ударних озброєнь та повернення військової та військово-технічної конфігурації Європи до моделі, що існувала у 1997 році.

"Нас, звичайно, це задовольняти не може" , - наголосив Лавров.

Глава російського МЗС додав, що Москва уважно вивчила відповіді, отримані від США та НАТО.

"Відповідь США нас насамперед цікавить, бо всім зрозуміло, хто відіграє головну роль у вирішенні цих питань у західному таборі" , - пояснив Лавров.

Наприкінці грудня минулого року Москва опублікувала проєкти договорів щодо гарантій безпеки, які були направлені представникам США та НАТО. Вашингтон і Брюссель відповіли Москві письмово наприкінці січня.