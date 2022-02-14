Кабмін хоче вчетверо підвищити податок на видобуток газу

Кабмін хоче вчетверо підвищити податок на видобуток газу

Кабінет міністрів подав до парламенту проект закону про підвищення податку на видобуток природного газу (ренти) у 4 рази до рекордних серед усіх країн Європи 59-74%, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться у тексті законопроекту №7038-1 від 11 лютого.

Урядовий проект передбачає ще більше підвищення податків, ніж проект депутата "Слуги народу" Данила Гетьманцева.

Також Кабмін хоче збільшити податки вже з 1 березня.

Максимальна ставка передбачена на рівні 74% для свердловин завглибшки менше 5 км і 59% для свердловин завглибшки понад 5 км. Нині ставки ренти становлять 29-14%. Нові рекордні податки планується запровадити за поточних цін на газ - понад 1 тис. доларів.

Проект закону передбачає, що чим вища ціна на газ в Україні - тим вище ставка податку.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.

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