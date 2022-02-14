Мігранти спробували прорвати латвійсько-білоруський кордон
Державна прикордонна служба Латвії запобігла кілька спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону. З 11 по 13 лютого незаконно припинити кордон спробували 113 людей, пише Никита Фоломов, Газета.ru.
Усіх затриманих відправили у зворотному напрямку.
У відомстві зазначили, що з моменту запровадження надзвичайного стану на межі, влада дозволила 124 біженцям перейти кордон з гуманітарних міркувань.
Усього ж з 10 серпня 2021 було затримано 6028 людина при спробі незаконного перетину кордону.