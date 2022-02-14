За межами України перебувають більше 20 нардепів. Повний список

За межами України перебувають більше 20 нардепів. Повний список

Станом на 12 годину дня 14 лютого в Україні немає 23 народних депутатів, повідомляє Українська правда.

Про це розповіли співрозмовники редакції в правоохоронних органах

Зокрема, йдеться про таких народних обранців:

  1. Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
  2. Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
  3. Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
  4. Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
  5. Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
  6. Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
  7. Устінова Олександра ("Голос"), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
  8. Железняк Роман ("Голос"), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
  9. Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
  10. Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
  11. Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
  12. Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
  13. Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
  14. Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
  15. Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
  16. Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
  17. Нагорняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
  18. Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
  19. Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
  20. Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
  21. Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
  22. Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
  23. Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.

За інформацією джерел "Української правди", керівництво фракції "Слуга народу" попросило усіх своїх депутатів повернутися в Україну.

Нагадаємо: У Верховній Раді закінчився карантин і на поточному тижні парламент повертається до пленарних засідань.

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