На тлі загрози вторгнення РФ у Харкові екстрено скликають депутатів
Депутатів Харківської обласної ради екстрено скликають на позачергову сесію 16 лютого, щоб затвердити проект програми з територіальної оборони, повідомляє УНІАН.
На цей час апарат готує проект відповідного розпорядження, який повинна буде підписати голова облради Тетяна Єгорова-Луценко.
"Ключовою темою засідання стане питання територіальної оборони. Затвердження цільової обласної програми підтримки терроборони було включено до порядку денного чергової сесії, призначеної на 24 лютого, проте плани обласної ради скоректують. Для фінансування програми необхідно внести зміни до бюджету області на 2022 рік", – йдеться у повідомленні.