На тлі загрози вторгнення РФ у Харкові екстрено скликають депутатів

Депутатів Харківської обласної ради екстрено скликають на позачергову сесію 16 лютого, щоб затвердити проект програми з територіальної оборони, повідомляє УНІАН.

На цей час апарат готує проект відповідного розпорядження, який повинна буде підписати голова облради Тетяна Єгорова-Луценко.