Блокада Чорного моря: українські порти працюють у штатному режимі

У Мінінфраструктури заявили, що українські порти Одеської затоки працюють у штатному режимі, попри перекриття акваторії Чорного моря російським ВМФ під приводом навчань зі стріляниною, повідомляє Новое время.

Порти Одеської затоки працюють у штатному режимі на тлі морських навчань РФ у Чорному морі. Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури України.

У повідомленні відомства йдеться, що спеціальні судна Держгідрографії обстежили понад 50% морського коридору між західним кордоном району незаконних морських навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки. Глибини підтверджені в межах 15-22 метри та чинні рекомендації судам щодо безпечного заходу до портів залишаються чинними.

" Торгівельні судна завчасно отримали рекомендації та прийняли їх, а значить, чорноморські порти працюють у звичайному режимі" , - зазначив заступник Міністра інфраструктури України Юрій Васьков.

Повідомляється, що переважна більшість суден використовують коридор і дотримуються рекомендованої ізобати глибин 20 метрів для сполучення з українськими портами.

Нагадаємо, що 12 лютого РФ заявила про початок навчань у Чорному морі, бойові кораблі, катери та судна забезпечення флоту у складі корабельних угруповань вийшли з пунктів постійного базування Севастополь та Новоросійськ та «здійснили перехід у призначені райони».

За словами співвласника групи терміналів TIS і буксирної компанії P&O Maritime Ukraine Андрія Ставніцера, з 14 по 20 лютого, через перекриття акваторії Чорного моря російським ВМФ під приводом навчань зі стрільбами буде скасовано або перенесено багато раніше запланованих суднозаходів в українські порти.