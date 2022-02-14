Відмова України від НАТО у ВР не обговорюється – Стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що, за його інформацією, поки що не обговорюється питання про зміни до Конституції України щодо членства в НАТО. Про це, посилаючись на його брифінг у понеділок, 14 лютого, повідомляє Укрінформ.

"Наскільки знаю, на сьогоднішній день не обговорюється і не ведеться жодних питань щодо змін до Конституції України щодо членства України в НАТО. Я більше скажу, це суверенне право кожної країни – вирішувати напрямок свого розвитку, і ви знаєте, що це моя позиція, яку я завжди говорю з нашими колегами і ніхто не має права вказувати на червоні лінії чи можливі неможливості прийняття тих чи інших рішень суверенною державою", – сказав Стефанчук.

Він додав, що Верховна Рада, парламент і він сам як голова діють "у повній відповідності до Конституції України, де чітко передбачено стратегічний курс України до ЄС та НАТО" .

"Я це розумію, я з цим живу і я докладу всіх зусиль, щоб це сталося", - запевнив спікер.

Водночас Стефанчук зазначив, що Пристайко є достатньо професійним кадровим дипломатом.