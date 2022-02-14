SkyUp відновив продаж квитків на всі рейси

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відновила продаж квитків на всі рейси, повідомляє Новое время.

Раніше компанія припинила продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року через вимоги лізингодавців, оскільки страхові компанії повідомили, що припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.

"Перемовини зі страховиками були складними, й наші закордонні партнери продовжують регулярно оцінювати власні ризики й вести моніторинг ситуації. Однак зараз спільними зусиллями з Міністерством інфраструктури України та Урядом ми зуміли досягти результатів — польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними" , — заявив Дмитро Сєроухов, генеральний директор SkyUp Airlines.

Нагадаємо, що 13 лютого вранці літак SkyUp Airlines, який слідував за маршрутом PQ0902 Фуншал (Португалія) — Київ (Україна), був змушений здійснити посадку в Кишиневі (Молдова). 175 пасажирів добиралися до столиці України автобусом. Авіакомпанія пояснила, що ірландський лізингодавець, якому належить літак, заборонив виконувати польоти у повітряному просторі України. Декількома днями раніше авіакомпанія KLM (Нідерланди) на кілька днів зупинила польоти в Україну.

Кабінет Міністрів України 13 лютого за погодженням з бюджетним комітетом Верховної Ради України збільшив обсяг резервного фонду Держбюджету на 16,6 млрд грн.

"Кошти зберігатимуться на окремому ескроу-рахунку Міністерства інфраструктури України і, у разі потреби, будуть використовуватися для забезпечення безпеки польотів в Україні для страхових компаній, компаній-перестраховиків, лізингових компаній та авіаперевізників" , — повідомили в Камбіні.

Норвезький авіаперевізник Norwegian повідомив сьогодні, що не літатиме над територією України. Прямих рейсів до країни авіакомпанія не має.

Українська авіакомпанія МАУ сьогодні заявила, що почала відправляти літаки за кордон, оскільки отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. МАУ за вимогою лізінгодавців відправляє п’ять літаків Boeing 737−800 до Іспанії. Ще два літаки авіакомпанії відправляються на планове технічне обслуговування двигунів до Белграда.

В Wizz Air запевняють, що всі рейси до та з України продовжують виконуватися в звичайному режимі.