НКРЕКП відкоригувала низку обмежувальних заходів на ринку е/е

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), на засіданні в понеділок скасувала свої три попередні постанови про впровадження обмежувальних заходів на ринку електроенергії, дві з яких були скасовані Окружним адміністративним судом Києва 11 лютого, а також ухвалила та продовжила відкориговані рішення, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Учасники ринку знають, що у нас регулювати (ситуацію - ІФ) взявся Окружний адміністративний суд. Проте вніс безладдя, звісно, тому сьогодні ухвалюємо відповідні рішення. По-перше, визнаємо такими, що втратили дію, всі три постанови, щоб не було плутанини", - заявив на засіданні голова регулятора Валерій Тарасюк.

У свою чергу як заходи у відповідь НКРЕКП ухвалила тимчасові рішення на період до 28 лютого про встановлення мінімальної ціни на внутрішньодобовому ринку (ВДР) 110% від ціни на ринку "на добу вперед" (РДВ) на розрахунковий період і відкоригувала алгоритм плати за негативні небаланси лише на рівні 102% від граничної ціни на РДВ. Також регулятор продовжив дію мінімальної граничної ціни на РДВ.