Валютний ринок понеділка: підсумки дня

У понеділок ажіотажний попит на долар на міжбанківському валютному ринку довелося гасити виключно інтервенціями Національного банку.

Налякані чутками про майбутнє вторгнення Росії в Україну іноземні компанії почали масово виводити кошти за кордон. Їхні заявки на купівлю валюти сьогодні підняли курс безготівкового долара до 28,72 гривень на купівлі та 28,80 гривень на продажу. Лише рішучі дії Національного банку не дозволили гривні впасти остаточно. Регулятор спочатку виставив на продаж 30 млн. доларів за ціною 28,30 гривень, а потім провів масштабну інтервенцію за методом «вибору кращої ціни». За попередньою інформацією, було додатково продано від 250 до 300 млн. доларів. Тільки так вдалося зупинити падіння національної валюти, а до закриття торгів – навіть частково його компенсувати.

Закрили основну фазу торгів понеділка на 45 копійок на купівлі та на 41,5 копійку на продажу вище, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування – 28,30/28,50 (купівля/продаж).

Торги в понеділок відкрилися дуже рано. Ще до 9 години ранку Національний банк продав 30 млн доларів (фактично, торги почалися цими продажами) за ціною 28,30 гривень – і пішов із ринку. За відсутності регулятора котирування швидко пішли вгору. Нацбанк повернувся за кілька хвилин, але змінив тактику: замість того, щоб продавати валюту за конкретною ціною, почав закривати найдорожчі заявки на покупку. Спочатку такий метод нічого не давав, і вже до 9:18 котирування піднялися до денних максимумів – 27,72 гривні на купівлі та 27,80 гривні на продажу. Проте регулятор не припиняв продажу, і врешті-решт досяг свого: поступово долар почав дешевшати. До 10-ї ранку котирування опустилися в район 28,50. Наступна торгівля проходила за постійної присутності Національного банку, який не припиняв продажу, даючи зрозуміти, що не дозволить спекулянтам розгойдати ситуацію. І тільки після обіду ситуація нормалізувалася: експортери, що вичікували, поступово приєдналися до продажів, і продавців стало більше, ніж покупців.

Котирування закриття торгів на 16:00 – 28,47/28,495 (купівля/продаж). Остання угода відбулася за ціною 28,485 гривень.

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg на 16:00 виріс у 2,5 рази порівняно з минулою п'ятницею і склав 604,7 млн доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,5465 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,5465 гривень. Офіційний курс долара на 15 лютого встановлено на позначці 28,5355 гривні за долар, зростання на 50,09 копійок.

встановлено на позначці 28,5355 гривні за долар, зростання на 50,09 копійок. Офіційний курс євро на 15 лютого встановлено на позначці 32,3464 гривні за євро, зростання на 34,87 копійок.

Слідом за міжбанком виріс курс готівкового долара . Вранці великі оптові обмінні пункти продавали його по 28,90 гривень, а у роздрібних обмінках виставили ціну на продаж 29,00. З стабілізацією ситуації на міжбанку цінник то знижували, то знову піднімали. У підсумку до обіду долар подешевшав до 28,77-28,83 гривень (на продажу). А до 17:00 його можна було купити за 28,60-28,62 гривні. Тобто, порівняно з ранковою ціною, долар подешевшав на 30 копійок, але якщо порівнювати з тим, як його продавали ввечері минулої п'ятниці, то маємо зростання на 47 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 18:00 – 1,1305 долара. Сьогодні євро продовжив падіння, що почалося минулої п'ятниці, і надвечір опустився до позначки 1,1293 долара. Готівковий євро вранці продавали по 32,90-33,00 гривні; на обід він подешевшав до 32,65-32,75 гривень, а до 17:00 – до 32,60-32,63 гривень.

За інформацією порталу «Курс України» , отриманої від операторів валютного ринку, після обіду бажаючих продати і долари, і євро було набагато більше, ніж покупців.

Російський рубль у понеділок спочатку впав до 78,20 руб/$ (це сталося рано-вранці), а потім виріс до 76 руб/$, оскільки в черговий раз з'явилися ознаки зниження геополітичної напруженості. Станом на 18:00 за київським часом він торгується у діапазоні 76,60-77,00 руб/$. Готівковий рубль у столиці вранці продавали по 3,73-3,75 гривні, але по обіді ціна знизилася на 2 копійки, до 3,71-3,73 гривень за 10 рублів.