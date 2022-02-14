Зовнішньоторговельний дефіцит України у 2021 році становив майже $700 млн

Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України за підсумками 2021 року незначно скоротилося порівняно з 2020 роком — з $678 млн до $676 млн, повідомила Державна служба статистики, повідомляє Новое время.

Минулого року експорт товарів та послуг зріс на 34,3%, до $79,724 млрд, а імпорт – на 33,9%, до $80,401 млрд.

Зокрема, експорт до країн ЄС збільшився на 45,9% – до $30,336 млрд, а імпорт звідти – на 26%, до $32,17 млрд.

У торгівлі Україною товарами за підсумками 2021 року зафіксовано негативне сальдо – $4,728 млрд (на 8,1% менше, ніж у 2020 році). У торгівлі послугами позитивне сальдо скоротилося на 4,2% – до $5,563 млрд.

Інфографіка: ukrstat.gov.ua

За даними Мінекономіки, у 2021 році зростання валового внутрішнього продукту України становило 3,2%. ВВП минулого року був на рівні близько $200 млрд.