У РНБО впевнені, що найближчими днями настання РФ не буде

Українські силові структури не бачать імовірності того, що найближчими днями, 16-17 лютого, може розпочатися широкомасштабне вторгнення з боку Росії, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми повністю усвідомлюємо, що відбувається на сьогодні на території нашої країни, ми усвідомлюємо ті ризики, які є на території нашої країни. Але ситуація перебуває абсолютно під контролем, ба більше - ми наразі не бачимо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися або 16-го, або 17-го числа. Ми цього не бачимо", - повідомив Данілов журналістам за підсумками зустрічі із представниками Верховної Ради у понеділок.