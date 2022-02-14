У Мережі з’явилося фото Олени Зеленської у Києві

Дружина президента України Володимира Зеленського — Олена Зеленська — не виїжджала за кордон і перебуває у Києві, повідомляє Новое время.

Відповідне фото опубліковано у сторіс Студії Квартал 95 у Instagram.

Олена Зеленська є автором Жіночого Кварталу. Очевидно, на фото — робоча зустріч. На фотографії також зображені автори Жіночого Кварталу Валерій Жидков, Олександр Пікалов, маркетинг-директор Ніна Горбачова, генеральний продюсер Ірина Пікалова.

Олена Зеленська на робочій зустрічі / Фото: Квартал 95/Instagram

14 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що його родина не залишала Україну.