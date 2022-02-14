На польській фабриці динаміту пролунав вибух
На фабриці з виробництва динаміту та вибухових речовин NitroErg у польському Крупському Млині у Сілезькому воєводстві прогримів потужний вибух, повідомляє Лента.Ру.
"Відбувся вибух на фабриці з виробництва вибухових речовин NitroErg. Внаслідок вибуху знищено одну з будівель на території заводу" , - повідомило радіо.
За інформацією очевидців, вибух був чутний у радіусі багатьох кілометрів, у межах 20 кілометрів вибухова хвиля зачепила шибки. Інформації про жертв немає, двоє людей оголошені зниклими безвісти. До місця події направлено пожежників, для евакуації поранених задіяні медичні гелікоптери.