На польській фабриці динаміту пролунав вибух

На фабриці з виробництва динаміту та вибухових речовин NitroErg у польському Крупському Млині у Сілезькому воєводстві прогримів потужний вибух, повідомляє Лента.Ру.

"Відбувся вибух на фабриці з виробництва вибухових речовин NitroErg. Внаслідок вибуху знищено одну з будівель на території заводу" , - повідомило радіо.

W miejscu #wybuch uw fabryce materiałów wybuchowych w Krupskim Młynie poszukiwania prowadzone sa na gruzowisku pic.twitter.com/ldsNwuwrii — Przemo Rembielak (@PRembielak) February 14, 2022

За інформацією очевидців, вибух був чутний у радіусі багатьох кілометрів, у межах 20 кілометрів вибухова хвиля зачепила шибки. Інформації про жертв немає, двоє людей оголошені зниклими безвісти. До місця події направлено пожежників, для евакуації поранених задіяні медичні гелікоптери.