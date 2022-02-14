Українські кораблі знайшли обхідний шлях із чорноморських портів: військові навчання РФ – більше не завада, повідомляє UBR.

Сьогодні ввечері, 14 лютого, перший – з моменту початку військових морських навчань у Чорному морі ВМС РФ – український корабель класу Panamax зміг безперешкодно вийти із чорноморського порту.

Про це повідомив співвласник терміналу Neptune Андрій Ставніцер.

"Прямо зараз із зернового терміналу Neptune у Південному обхідному маршруті пройшов балкер MV Melia з дедвейтом – 76.225mt та осадкою – 12,85 м. Це – перше судно класу Panamax, яке успішно пройшло додатковим коридором" , – розповів він.

За його словами, за допомогою Мінінфрастурктури для кораблів вдалося знайти глибоководні шляхи.

Він також додав, що найближчим часом ДП "Держгідрографія" випустить офіційне повідомлення про підтвердження глибин і те, що порти можуть працювати у штатному режимі.

"Нині нам багато доводиться розмовляти зі своїми міжнародними партнерами і переконувати їх, що ситуація зсередини набагато краща, ніж може здатися із заголовків" , - зазначив Ставніцер.

У свою чергу заступник голови Державної служби морського та річкового транспорту України (Морадміністрації) Віктор Вишнев зауважив, що вони "закінчують проміри і найближчим часом дадуть детальні глибини по всьому району".