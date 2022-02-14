Президент України Володимир Зеленський пообіцяв притягнути до відповідальності чиновників, які залишили Україну через ескалацію ситуації з боку Російської Федерації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Президент сказав, то нині жоден чиновник не може собі дозволити залишити нашу країну. До тих чиновників, які це зробили, будуть (застосовані - ІФ) суворі заходи і (ставитимуть - ІФ) запитання щодо їх повернення до нашої держави, якщо вони вирішили залишити територію", - сказала народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк журналістам після завершення засідання фракції "Слуга народу" за участю президента у понеділок.

За її словами, у засіданні фракції брали участь також глава Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, речник парламенту Руслан Стефанчук.

Народний депутат зазначила, що питання про виключення нардепів із фракції не розглядали.

Як повідомив раніше секретар РНБО Олексій Данілов, наразі 23 народних депутати перебувають за межами України.