Зіткнення приміських потягів у Німеччині: 1 загиблий, 14 постраждалих

У Німеччині зіткнулися два приміські потяги, внаслідок чого одна людина загинула та ще 14 отримали травми, повідомляє Європейська правда.

Близько 16.40 два потяги зіткнулися в районі станції міської залізниці на південь від Мюнхена. Загалом у двох поїздах було близько 95 осіб.

За даними поліції, є щонайменше один загиблий, машиніста поїзда довелося вирізати з-під уламків, 14 людей постраждали.

На місці працюють близько 200 співробітників екстрених служб, а рух наразі повністю закритий. Причина аварії наразі невідома.

Торік у серпні вдалося уникнути великої аварії неподалік місця нинішнього інциденту. Два поїзди їхали назустріч один одному по одноколійній лінії, і лише екстрене гальмування двох машиністів запобігло зіткненню.