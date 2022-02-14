США нададуть Україні 1 мільярд доларів кредитних гарантій

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість надання Україні суверенних кредитних гарантій на суму до 1 мільярда доларів, щоб допомогти підтримати економіку країни, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg із посиланням на слова двох джерел.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван проінформував американських законодавців про цю пропозицію, назвавши її частиною ширшого пакету макроекономічної підтримки, яка розглядається для України в умовах напруженості у відносинах з Росією.