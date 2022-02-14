Арахамія хоче на законодавчому рівні заборонити депутатам залишати Україну

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що внесе до парламенту законопроєкт про заборону чиновникам залишати Україну в разі запровадження воєнного стану, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу за підсумками засідання фракції нардеп сказав, що законопроєкт був готовий місяць тому, але він відклав його після попередження МЗС про те, що це може «сприяти панічним настроям».

За словами Арахамії, законопроєкт передбачає, що у разі запровадження надзвичайного чи воєнного стану чиновникам усіх категорій, зокрема народним депутатам, забороняється виїзд за кордон. Він планує зареєструвати документ 14 або 15 лютого.

"З урахуванням того, що відбувається, — що деякі депутати просто виїжджають, бо бояться — треба туди вписати норму, що [будуть] позбавляти їх мандату" , — заявив голова фракції.

Нардепка від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк за підсумками засідання фракції за участю президента повідомила, що чиновники, які залишили Україну, мають повернутися добровільно протягом доби, «або у них будуть проблеми з поверненням у майбутньому».

Раніше президент Володимир Зеленський закликав олігархів і депутатів, які виїхали з України, повернутися протягом 24 годин, інакше «нам усім як державі доведеться робити серйозні висновки, і ми точно їх зробимо».

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, за межами України перебувають 23 народні депутати.

Українська правда писала, що в неділю, 13 лютого, з Києва вилетіло близько 20 чартерів і приватних літаків українських олігархів та бізнесменів.