"Атака на Київ може початися без попередження" - розвідка США

Розвідка США вважає, що війська РФ на кордоні України продовжують підготовку, а напад на Київ може розпочатися без попередження, повідомляє Новое время.

За словами неназваного високопосадовця з адміністрації Білого дому, дані розвідки вказують на те, що російські сили на кордоні України «явно розширюють свої можливості для вторгнення».

"Вони підвищують рівень готовності" , - повідомив неназваний чиновник.

Враховуючи ці розвіддані, у США вважають, що російська атака, зокрема напад на Київ, може розпочатися без попередження, цитує джерело CNN.

Як повідомляло Politico з посиланням на джерело, президент США Джо Байден розповів союзникам по НАТО та лідерам Євросоюзу, що Росія може вторгнутися до України 16 лютого.

Таку саму дату ймовірного вторгнення, за даними Der Spiegel, ЦРУ та американські військові озвучили німецькому уряду та іншим країнам НАТО.

Агентство Bloomberg із посиланням на джерела серед офіційних осіб США повідомило, що нова агресія РФ проти України може розпочатися 15 лютого. У Росії у відповідь звинуватили західні ЗМІ у «масштабній дезінформаційній кампанії».