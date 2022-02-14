Держдеп наказав знищити всі комп'ютери у посольстві США у Києві

Держдепартамент розпорядився знищити всю оргтехніку у посольстві США у Києві, повідомляє Лента.Ру.

За твердженням джерел видання The Wall Street Journal, американське зовнішньополітичне відомство наказало знищити мережеве обладнання та комп'ютерні робочі станції, а також демонтувати телефонну систему посольства. Газета також ознайомилася з внутрішніми повідомленнями відомства і дійшла висновку, що тепер посольство у Києві стало непридатним для використання як дипломатичний об'єкт.

На тлі повідомлень про підготовку вторгнення Росії в Україну, влада США прийняла рішення про тимчасовий переведення свого посольства в Україну з Києва до Львова. Також дипвідомство вирішило евакуювати співробітників посольства з країни, цей крок глава Держдепу Ентоні Блінкен назвав «розсудливим заходом на тлі високого ризику ескалації» конфлікту.

Президент України Володимир Зеленський оцінив переїзд деяких посольств на Західну Україну як велику помилку.