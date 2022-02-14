"Я в цей сценарій не вірю". Резніков виключив напад на Київ з Білорусі

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає малоймовірним вторгнення Росії і захоплення Києва з території Білорусі. Він підкреслив, що рельєф місцевості і вибудувана на цьому напрямку оборона ускладнять завдання наступаючим, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це Резніков заявив в ефірі програми "Свобода слова".

"Я в цей сценарій не вірю, тому що атака на Київ можлива тільки з півночі з території Республіки Білорусь. Не забувайте, що у нас тисяча кілометрів з Білоруссю, з яких близько 750 кілометрів - це болота, зарості, дуже складний рельєф" , - сказав Резніков.

За його словами, не в будь-якому місці можна перетнути кордон з Білоруссю. Він додав, що там є всього 250 кілометрів, які можна легко подолати. Однак, уточнив Резніков, в цьому випадку ворожі війська опиняться не під Києвом, а на кордоні з Польщею.

"Тому, навіть з точки зору географії, це складна історія атакувати Київ з півночі. По-друге, до Києва ще потрібно дійти, а це 200 кілометрів. У нас система оборони так налаштована, що до Києва ніхто не дійде" , - резюмував Резніков.

Нагадаємо, напередодні Резніков провів телефонні переговори з главою Міноборони Білорусі Віктором Хрениным.