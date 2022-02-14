Байден та Джонсон попередили РФ про "затяжну кризу"

Будь-яке вторгнення Росії в Україну призведе до «затяжної кризи» для Москви, заявили прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та президент США Джо Байден, повідомляє Новое время.

Як пише Sky news, вони наголосили, що наслідки вторгнення відчують не лише Росія, а й увесь світ. У своїй розмові лідери закликали західних союзників "залишитися єдиними".

При цьому Джонсон та Байден упевнені, що необхідно продовжувати вести переговори з Росією.

14 лютого Джонсон та Байден провели телефонну розмову на тлі вторгнення Росії в Україну.