"Ми вдома": Зеленський записав відео із дружиною
Президент України Володимир Зеленський записав відео зі своєю дружиною Оленою, повідомляє УНІАН.
Ролик він опублікував у своєму акаунті в Instagram.
"Всім добрий вечір. 14 лютого 2022 року. Знімаємо це відео з дружиною не просто так. Дуже важливо зараз показати всім, що ми разом. Ми вдома. Ми в Україні", - написав президент.
Його дружина привітала українців з Днем святого Валентина.
"Любіть один одного, любіть Україну", - сказала Зеленська.
Нагадаємо, що раніше президент оголосив 16 лютого Днем єднання.
"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ вже підписаний. У цей день ми вивісимо Національні прапори, одягнемо синьо-жовті стрічки і покажемо всьому світу нашу єдність", - зазначив він.
Також він заявив, що зараз кожен проходить справжній тест на громадянина України, і закликав повернутися тих, хто покинув країну.