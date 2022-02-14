"Ми вдома": Зеленський записав відео із дружиною

Президент України Володимир Зеленський записав відео зі своєю дружиною Оленою, повідомляє УНІАН.

Ролик він опублікував у своєму акаунті в Instagram.

"Всім добрий вечір. 14 лютого 2022 року. Знімаємо це відео з дружиною не просто так. Дуже важливо зараз показати всім, що ми разом. Ми вдома. Ми в Україні" , - написав президент.

Його дружина привітала українців з Днем святого Валентина.

"Любіть один одного, любіть Україну" , - сказала Зеленська.

Нагадаємо, що раніше президент оголосив 16 лютого Днем єднання.

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ вже підписаний. У цей день ми вивісимо Національні прапори, одягнемо синьо-жовті стрічки і покажемо всьому світу нашу єдність" , - зазначив він.

Також він заявив, що зараз кожен проходить справжній тест на громадянина України, і закликав повернутися тих, хто покинув країну.