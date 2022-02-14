У Франції розповіли про дії при вторгненні РФ в Україну

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що російські війська готові до швидкого вторгнення в Україну, додавши, що у разі ескалації Париж запровадить масштабні санкції проти РФ, але не надасть військової підтримки Києву, повідомляє Новое время.

"Якщо питання в тому, чи є елементи для великого наступу російських військ на Україну, то так, це правда. Це можливо і швидко" , - сказав Жан-Ів Ле Дріана в ефірі одного з французьких телеканалів.

Він сказав, що цю оцінку поділяють Париж та його союзники, але немає ознак того, що президент Росії Володимир Путін ухвалив таке рішення.

На питання, чи будуть санкції у разі нападу Росії на Україну, Ле Дріан сказав, що так, і вони будуть масштабними, навіть якщо вони вплинуть як бумеранг на економіку Європи.

При цьому глава МЗС Франції повідомив, що Париж не надасть військової підтримки Україні у разі ескалації, повідомляє СNN.

Також він попередив, що війна між Росією та Україною буде «катастрофою для всіх і насамперед катастрофою для Росії».