Пентагон оцінив повідомлення Росії щодо завершення частини навчань

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати позитивно оцінюють заяви Росії про швидке завершення частини навчань, повідомляє Лента.Ру.

Водночас у Вашингтоні, як і раніше, вважають, що Росія недостатньо прозоро поінформувала їх про те, для чого відбувається зосередження російських військ уздовж українського кордону, додав він.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів переговори телефоном із головою Пентагону Ллойдом Остіном. Сторони обговорили питання безпеки, які становлять взаємний інтерес.

У лютому в Білорусі відбуваються спільні з Росією військові навчання «Союзная решимость-2022». За словами президента республіки Олександра Лукашенка, військовослужбовці відпрацюють протистояння із силами Польщі, Прибалтики та України.