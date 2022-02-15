З березня на 30% підвищать грошове забезпечення ЗСУ

В Україні вже з 1 березня 2022 року грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України зросте на 30%. Відповідний указ надійшов від президента Володимира Зеленського.﻿ А для службовців Державної прикордонної служби та Національної гвардії України підвищення забезпечення доведуть до 20%, повідомляє Обозреватель.

Таке доручення Зеленський дав Кабінету міністрів, йдеться на сайті Офісу президента України. Наголошується, що в уряді мають за день затвердити план необхідних для підвищення забезпечення заходів.

Як пише "РБК-Україна", посилаючись на нардепів від "Слуги народу", збільшити забезпечення військових насправді планували з 1 січня 2023 року. Тепер же все вирішили перенести на березень, повідомив народний депутат Єгор Чернєв.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що керівництво країни поставило собі завдання підвищити грошове забезпечення в армії вище за ринкову зарплату. Наразі, за його словами, український солдат за контрактом отримує 10 300 гривень. Натомість середня заробітна плата в країні становить майже 14 000 гривень.