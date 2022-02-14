"Слуги" готуються до імплементації "мінських угод"

Глава президентської фракції Давид Арахамія після засідання депутатів "Слуги народу" підтвердив готовність монобільшості почати готувати законопроекти для реалізації Мінських угод, але тільки в тому форматі, який влаштовуватиме Україну, повідомляє Дзеркало тижня.

"Це ж Мінський пакет, там написано, що потрібно розробляти. Ми взагалі не проти розробляти всі законопроекти, які там вказуються. Головне — який зміст цих законопроектів. По-друге, головне, в якому порядку ми це робитимемо. Ми говоримо: давайте з черговістю визначимося. Якщо черговість та, яка влаштовує Україну, тоді ми рухатимемося цим шляхом", — заявив Арахамія.