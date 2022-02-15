Арахамія заявив, що повномасштабний наступ РФ неможливий

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що російських військ біля українського кордону недостатньо для повномасштабного вторгнення, повідомляє Новое время.

В ефірі програми Право на владу він розповів про підсумки наради народних депутатів із секретарем РНБО Олексієм Даніловим, представниками силового та економічного блоків, ЗСУ та української розвідки.

За словами Арахамії, під час ескалації навесні 2021 року навколо кордонів України було сконцентровано 220 тисяч російських солдатів і техніки, чого «теоретично достатньо» для «великого нападу». Зараз Росія стягнула до українських кордонів 123 тисячі, що майже вдвічі менше.

"З військової точки зору, як нам пояснили військові, повномасштабний напад неможливий… За координаційними діями вони [розвідка] не бачать, що [росіяни] безпосередньо готуються… 99,9%, що післязавтра нічого не буде" , — сказав народний депутат.

Арахамія також згадав погодні умови та інформацію про те, що десятки російських танків застрягли в болотах і «зараз у них дуже великі проблеми, яким чином цю техніку діставати».