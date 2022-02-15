На Харківщині стартують контрдиверсинні навчання СБУ

З 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України у Харківській області розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання у Харківській області, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Тренування відбуватимуться до початку березня на всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах. Метою навчань є удосконалення міжвідомчої взаємодії силових структур та органів влади, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання умовних диверсійних груп" , - йдеться на офіційній сторінці УСБУ у Харківській області у Facebook.

У спецслужбі зазначають, що навчання пройде в умовах максимально наближених до реальних, з використанням спеціальної техніки та озброєння. Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.

"Всі дії проходитимуть у рамках чинного законодавства та з дотриманням прав і свобод людини" , - обіцяють у спецслужбі.

СБУ також просить повідомляти будь-яким зручним способом, якщо в поле зору потрапили люди, які виявляють необґрунтований інтерес до об'єктів транспортної інфраструктури, військових об'єктів, будівель органів влади та управління, та використовують при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати.