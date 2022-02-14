Ахметов планує повернутися до України 16 лютого

Журналісти повідомляють, що олігарх Рінат Ахметов планує повернутися до України та відвідати Маріуполь 16 лютого, повідомляє Українська правда.

"Рінат Ахметов у середу 16 лютого буде в Маріуполі", - заявила прессекретарка бізнесмена Анна Терехова.