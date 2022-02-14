Ахметов планує повернутися до України 16 лютого

Ахметов планує повернутися до України 16 лютого

Журналісти повідомляють, що олігарх Рінат Ахметов планує повернутися до України та відвідати Маріуполь 16 лютого, повідомляє Українська правда.

"Рінат Ахметов у середу 16 лютого буде в Маріуполі", - заявила прессекретарка бізнесмена Анна Терехова.
  • 13 лютого "Українська правда" зі своїх джерел у правоохоронних органах дізналася, що Ахметов залишив україну на чартерному літаку в напряму Цюріха у Швейцарії.
  • Увечері 14 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до олігархів та народних депутатів, які залишили Україну, та закликав їх повернутися і засвідчити свій патріотизм.
  • УП дізналася, що 14 лютого до України з-за кордону повернувся народний депутат і бізнесмен Вадим Новинський.
  • Журналісти британського видання the Guardian дізналися зі своїх джерел, що Байден нібито повідомив офіційно лідерів країн-членів НАТО, що Росія має намір почати широкомасштабний наступ до кінця лютого. Наступ буцімто почнеться з нанесення масових ракетних та авіаударів.
  • Німецьке видання Der Spiegel заявило, що США попередило керівництво всіх країн-членів НАТО, що Росія визначила дату початку широкомасштабного наступу 16 лютого.
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