Резніков не бачить причин вводити військовий стан
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав запровадження воєнного стану в Україні на фоні загрози російського вторгнення, повідомляє Корреспондент.
"Я впевнений, що для запровадження такого особливого режиму підстав сьогодні немає. Тільки заради того, щоб нормувати медійний простір, у жодному разі робити такого не можна. Ми живемо в демократичній країні і вчимося проходити такі випробування", - наголосив в ефірі програми "Свобода слова" Резніков.
Він зазначив, що Україна переживе цю кризу і вийде з неї сильнішою.
"Але воєнний стан запроваджується у разі вторгнення, я сподіваюся, що такого вторгнення не відбудеться", - сказав міністр оборони.