Резніков не бачить причин вводити військовий стан

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав запровадження воєнного стану в Україні на фоні загрози російського вторгнення, повідомляє Корреспондент.

"Я впевнений, що для запровадження такого особливого режиму підстав сьогодні немає. Тільки заради того, щоб нормувати медійний простір, у жодному разі робити такого не можна. Ми живемо в демократичній країні і вчимося проходити такі випробування" , - наголосив в ефірі програми "Свобода слова" Резніков.

Він зазначив, що Україна переживе цю кризу і вийде з неї сильнішою.