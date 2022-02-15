У Байдена заявили, що активно взаємодіють з РФ щодо України

Сполучені Штати зберігають готовність до продовження дипломатичної роботи з Росією щодо ситуації навколо України та питань безпеки, проте тверезо дивляться на перспективи такого діалогу. Про це заявила у понеділок на регулярному брифінгу для журналістів заступник прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє ТАСС.

Вона прокоментувала висловлювання глави МЗС Росії Сергія Лаврова про наявність у Москви та Заходу можливостей домовитися щодо проблем безпеки та необхідності продовжувати такий діалог.

"Ми активно працюємо над тим, щоб досягти дипломатичного рішення з метою деескалації кризи. Ми продовжуємо взаємодіяти з російським урядом у повній координації [дій] зі своїми союзниками та партнерами. Шлях для дипломатії, як і раніше, є, якщо Росія вирішить взаємодіяти конструктивним чином. Однак "Ми тверезо дивимося на перспективи цього, зважаючи на кроки, які Росія відкрито робить "на землі"" , - сказала офіційний представник американського лідера.

За її словами, США готові до будь-якого повороту подій у ситуації навколо України, але воліли б бачити рух шляхом дипломатії разом з Росією.