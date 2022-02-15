Китайські технологічні компанії почали інвестувати у метавсесвіти

Найбільші китайські технологічні компанії почали вкладатися у метавсесвіти. Специфіку китайських метавсесвітів визначатиме державна цензура, держрегулювання технологічної галузі та боротьба з криптовалютами, повідомляє Лента.Ру.

Метавсесвіт є постійно існуючим віртуальним простором, в якому люди можуть взаємодіяти за допомогою окулярів і шоломів віртуальної реальності. Багато експертів вважають, що єдиного метавсесвіту не буде, і виробники програмного забезпечення зароблятимуть створенням безлічі віртуальних світів.

Обсяг ринку метавсесвітів у Китаї може сягати 52 трильйонів юанів (близько восьми трильйонів доларів). Такі дані називає Morgan Stanley. Інтернет-гіганти Tencent, NetEase, ByteDance (власник TikTok), Alibaba та Baidu планують послідовно розвивати цей напрямок бізнесу. Згадку про метавсесвіт можна знайти й в офіційних документах, наприклад, п'ятирічному плані розвитку IT-індустрії в Шанхаї.

На думку експертів, сплеск інтересу до метавсесвіту стався після посилення регулювання технологічної галузі минулого року. Найбільш поширеною є думка, що суворіший контроль торкнеться і метавсесвітів. Як вважає аналітик китайського ринку в Daxue Consulting Ханью Лю, вони будуть піддані суворій цензурі, а китайські метавсесвіти стануть ізольованими від решти світу.

У 2021 році генеральний директор Tencent Поні Ма заявляв, що метасвіт надасть можливість для зростання існуючих галузей, таких як ігрова індустрія. Самій компанії належить безліч цифрових активів - соціальні мережі, послуги миттєвого обміну повідомленнями, розробники ігор та програмного забезпечення, своя пошукова система.

Не менш серйозно за розвиток в області взялася компанія ByteDance, яка володіє сервісом TikTok і його китайським аналогом, своєю соціальною мережею та агрегаторами новин. Минулого року вона придбала виробника гарнітур віртуальної реальності Pico. Через зв'язки з урядом Китаю та політичною цензурою діяльність компанії неодноразово розслідувалася в інших країнах.

Компанія Alibaba, якій належать найбільші торгові інтернет-портали, сервіс хмарних обчислень та активи в галузі розваг, планує у 2022 випустити окуляри доповненої реальності для віртуальних зустрічей. Доповнена реальність є об'єднанням реального і віртуального світу.

Розвитком метавсесвітів зайнялися також компанії NetEase та Baidu. Остання запустила у 2021 додаток для метавсесвіту під назвою XiRang, що вміщує до 100 тисяч людей одночасно. Водночас, віцепрезидент Baidu Ма Цзе вважає, що до повноцінної роботи проєкту може знадобитися ще шість років.

Роботу в галузі метавсесвітів активно ведуть іноземні компанії. Американська Meta (раніше Facebook) інвестує протягом 2022 близько 10 мільярдів доларів на розробку технологій для створення метавсесвіту. Інший гігант американського ринку компанія Microsoft активно розширюється у сфері ігор. Нещодавнє придбання Activision Blizzard за 68,7 мільярда доларів покликане посилити позиції у цій галузі/