Прикордонну службу слідом за поліцією перевели на посилений режим
Для працівників Держприкордонслужби та Нацполіції з вівторка, 15 лютого, вводять посилений режим роботи. Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив в ефірі «Свобода слова», повідомляє Укрінформ.
«Із завтрашнього дня введено посилений режим роботи і прикордонників, і поліцейських. І це також один із символів того, що ми готові до будь-яких сценаріїв у нашій ситуації», - сказав міністр.
Він також закликав вступати до лав територіальної оборони, назвавши це правильною відповіддю на будь-яку загрозу.
Коментуючи запитання про ймовірні прояви мародерства Монастирський зазначив:
«Відповідь тут одна - це збільшення поліцейської присутності у містах, селах, бо саме це добропорядним людям дає впевненість, а для людей, які налаштовані на певні правопорушення, є пересторогою у їхніх діях».
Раніше голова Нацполіції заявив, що особовий склад з 14 до 19 лютого переводиться на посилений режим несення служби.