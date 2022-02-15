Шведські офіцери з канадської місії покинули Україну

Четверо шведських офіцерів, які брали участь у канадській місії Unifier в Україні, залишили країну, повідомляє ТАСС.

"У зв'язку з діями Росії на кордоні з Україною значно зросла загроза проведенню місії Unifier. Тому канадське керівництво вирішило тимчасово відкликати свій персонал" , - стверджується у пресрелізі Збройних сил Швеції..

Шведи, які брали участь у місії, нині перебувають у Польщі. ЗС Швеції надавали персонал канадської місії з 2018 року.

Збройні сили Канади з 2015 року у рамках операції Unifier проводять навчання солдатів та офіцерів української армії на Яворівському полігоні у Львівській області. Раніше Оттава оголосила, що канадські військові інструктори продовжуватимуть перебувати в Україні в рамках операції Unifier до 2025 року. Крім того, склад місії буде збільшено з часом із 200 до 400 осіб.