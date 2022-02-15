США готують $1 млрд на "лікування" економіки України

Сполучені штати Америки розглядають можливість надання українській державі гарантій по суверенним кредитам на суму до $1 млрд. Американські посадовці вважають, що це допоможе економіці країни встояти на тлі інформації про можливий наступ Росії, повідомляє Обозреватель.

За матеріалами Bloomberg із посиланням на джерела, таку інформацію озвучував радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Як пише видання, він провів телефонну конференцію для законодавців Палати представників щодо ситуації в Україні. На цьому брифінгу американський посадовець і озвучив можливість надання країні такої суми.

За словами Саллівана, це буде частиною широкого пакету макроекономічної підтримки, надання якої розглядає Вашингтон для Києва в умовах напруженості у відносинах із Кремлем.